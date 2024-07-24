Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования

«Ничего не закончится. Просто это разные формы. Национальный проект был, сейчас в рамках федеральной государственной программы научно-технологического развития РФ будут продолжены все мероприятия в сфере науки и образования. У нас по поручению президента идет активная подготовка новых национальных проектов. Мы еще пока до конца их облик не завершили. Будем докладывать президенту в сентябре», — сказал Мишустин.