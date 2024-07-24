Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования

НОВОСИБИРСК, 24 июл — РИА Новости. Поддержка государством проектов в сфере развития науки и образования, таких как студенческие кампусы мирового уровня и меганаучный проект СКИФ, продолжится, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке.
Один из участников встречи поинтересовался судьбой финансирования и развития проекта кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета и строящейся под Новосибирском научной установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) после завершения в этом году национального проекта «Наука и университеты».
«Ничего не закончится. Просто это разные формы. Национальный проект был, сейчас в рамках федеральной государственной программы научно-технологического развития РФ будут продолжены все мероприятия в сфере науки и образования. У нас по поручению президента идет активная подготовка новых национальных проектов. Мы еще пока до конца их облик не завершили. Будем докладывать президенту в сентябре», — сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что сейчас по ним идет «стратегическая работа», чтобы не упустить ничего из направлений работы.
«Но скажу сразу, что в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства будут продолжены все основные мероприятия, в том числе и по национальному проекту о науке и образовании. В каждый из этих нацпроектов войдут мероприятия, связанные с проведением научных исследований в отраслях, которые они затрагивают, то есть в развитие отечественных технологий, подготовку нужных экономике кадров», — добавил премьер.
Мишустин в Новосибирске в среду посетил научно-технологический парк Академгородка, а также он пообщался с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета (НГУ).