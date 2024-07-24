Главы МИД Беларуси и КНДР констатировали совпадение позиций

Министры иностранных дел Беларуси и КНДР Максим Рыженков и Чве Сон Хи во время переговоров 24 июля констатировали совпадение позиций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, передает БелТА.
«Министры констатировали совпадение позиций и согласились продолжить предпринимать совместные усилия в целях продвижения к справедливому многополярному мироустройству», — уточнили в сообщении.
В сообщении говорится, что во время переговоров 24 июля главы МИД Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики подробно обсудили весь блок двусторонних вопрос. Кроме того, стороны договорились про конкретные шаги, касающиеся интенсификации контрактов между двумя странами на различных уровнях.
Сообщается, что были достигнуты договоренности, связанные с ближайшими шагами по дальнейшему развитию договорно-правовой базы, активизации взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, по ряду направлений. Речь идет про сельское хозяйство, спорт, культуру, здравоохранение, образование.
Сказано, что было рассмотрено взаимодействие Беларуси и КНДР в международных организациях и ситуация в сфере глобальной и региональной безопасности. Со своей стороны министр иностранных дел КНДР высказала поддержку усилиям белорусской стороны по противостоянию незаконным санкциям, ограничениям со стороны группы западных старн.