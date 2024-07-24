Главы МИД Беларуси и КНДР констатировали совпадение позиций

Сказано, что было рассмотрено взаимодействие Беларуси и КНДР в международных организациях и ситуация в сфере глобальной и региональной безопасности. Со своей стороны министр иностранных дел КНДР высказала поддержку усилиям белорусской стороны по противостоянию незаконным санкциям, ограничениям со стороны группы западных старн.