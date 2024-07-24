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Альтернатив «Дружбе» для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 24 июл — РИА Новости. Альтернатив «Дружбе» для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

«Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ… Нефтепровод из России через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет», — сказал Сийярто, выступая на энергетическом форуме в Бухаресте, трансляция велась в соцсети Facebook*.

По его словам, два года назад Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии, чтобы та убедила Хорватию расширить мощность нефтепровода, однако в результате Загреб «в пять раз повысил транзитную пошлину», а мощности остались прежними.

Сийярто также напомнил, что Евросоюз отказался спонсировать расширение газопроводной инфраструктуры на Балканах для возможности диверсификации источников закупки газа, сославшись на то, что от этого топлива в ближайшие десятилетия уже откажутся.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

ЕС
нефть