Альтернатив «Дружбе» для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто

«Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ… Нефтепровод из России через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет», — сказал Сийярто, выступая на энергетическом форуме в Бухаресте, трансляция велась в соцсети Facebook*.