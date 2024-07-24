Игорь Кобзев поручил усилить работу по ремонту дорог в Тайшете и районе

Всего в программу включены 56,7 километра магистралей. Субсидия из региональной казны по ней составляет 60 миллионов рублей. Еще девять миллионов направила компания РУСАЛ. Кроме того, за счет предприятия чинят улицу Горького (от Партизанской до Индустриальной) и Индустриальную (от Горького до Суворова). На это потратят 50 миллионов.