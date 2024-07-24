Экс-премьер Молдавии объявил об участии в выборах президента

Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политформирований, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.