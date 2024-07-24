Экс-премьер Молдавии объявил об участии в выборах президента

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
«Принял призыв и предложение тысячи и тысячи граждан, которые проживают в нашей стране и за ее пределами вернуться активно в политику и объявить о своем намерении участвовать в президентской гонке и выборах на избрания президента Республики Молдова», — сказал Тарлев на брифинге.
Он отметил, что принял решение участвовать в качестве независимого кандидата, несмотря на то, что является лидером партии «Будущее Молдовы». «Но я оставляю в сторону партийные интересы… Обращаюсь ко всем патриотам нашего государства, оставить все амбиции и объединиться. Родина в опасности, Молдова в опасности. Наши граждане и страна заслуживают лучшего», — подчеркнул Тарлев.
Ранее свое участие в президентской гонке подтвердил экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, которого поддержала партия социалистов Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политформирований, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.