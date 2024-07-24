Попшой заявил, что положение о выплатах детям послов будет пересмотрено

Заявление последовало после реакции оппозиции, назвавшей данную инициативу откровенно циничной. По словам министра, детям дипломатов сложно адаптироваться и проходить обучение в странах, где работают их родители.
«Давайте посмотрим, в чем сам вопрос и что пытался решить этот закон, зарегистрированный в парламенте группой депутатов. Этот закон хотел решить проблему, которая затрагивает большинство наших дипломатов, особенно тех, кто отправляется на миссию со своими детьми в страны, где официальный язык не является международным», — сказал Попшой в эфире RLive.
Он отметил, что в Молдове доходы граждан довольно низки, однако жителям страны и критикам инициативы о выплатах детям дипломатов необходимо учитывать, что дипломаты работают за границей, защищая интересы граждан республики.
«Но эта поддержка была воспринята как нечто дискриминационное… Учитывая реакцию общества и то, что мы — демократическое государство, мы прислушиваемся к реакции граждан, где-то разделяем это недовольство. Нам придется переосмыслить подход, возможно, придется искать другие решения, чтобы избежать противоречивой ситуации».
Ранее проект поправок к закону «О дипломатической службе», разработанный депутатами правящей PAS, был одобрен парламентом в первом чтении.