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Попшой заявил, что положение о выплатах детям послов будет пересмотрено

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Проект внесения поправок в закон «О дипломатической службе», предусматривающий, что дети молдавских дипломатов будут получать ежемесячное пособие в размере 700 евро до достижения ими 23 лет, будет приостановлен или снят с повестки дня парламента. Об этом заявил глава молдавской дипломатии вице-премьер Михаил Попшой.

Источник: Sputnik.md

Заявление последовало после реакции оппозиции, назвавшей данную инициативу откровенно циничной. По словам министра, детям дипломатов сложно адаптироваться и проходить обучение в странах, где работают их родители.

«Давайте посмотрим, в чем сам вопрос и что пытался решить этот закон, зарегистрированный в парламенте группой депутатов. Этот закон хотел решить проблему, которая затрагивает большинство наших дипломатов, особенно тех, кто отправляется на миссию со своими детьми в страны, где официальный язык не является международным», — сказал Попшой в эфире RLive.

Он отметил, что в Молдове доходы граждан довольно низки, однако жителям страны и критикам инициативы о выплатах детям дипломатов необходимо учитывать, что дипломаты работают за границей, защищая интересы граждан республики.

«Но эта поддержка была воспринята как нечто дискриминационное… Учитывая реакцию общества и то, что мы — демократическое государство, мы прислушиваемся к реакции граждан, где-то разделяем это недовольство. Нам придется переосмыслить подход, возможно, придется искать другие решения, чтобы избежать противоречивой ситуации».

сказал министр.

Ранее проект поправок к закону «О дипломатической службе», разработанный депутатами правящей PAS, был одобрен парламентом в первом чтении.