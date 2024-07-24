Попшой заявил, что положение о выплатах детям послов будет пересмотрено

«Давайте посмотрим, в чем сам вопрос и что пытался решить этот закон, зарегистрированный в парламенте группой депутатов. Этот закон хотел решить проблему, которая затрагивает большинство наших дипломатов, особенно тех, кто отправляется на миссию со своими детьми в страны, где официальный язык не является международным», — сказал Попшой в эфире RLive.