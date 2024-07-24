Лукашенко сказал принимать оперативные решения в связи с непогодой

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район 24 июля сказал принимать оперативные решения в связи с непогодой, пишет БелТА.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что после урагана в Беларуси имеется много участков с полеглыми хлебами на полях. Он уточнил, что их нужно убрать, так как, если снова пойдут должди, то они пропадут окончательно.
Глава государства подчеркнул, что необходимо действовать разумно, чтобы, втянувшись в уборку на полях с полеглицей, не потерять больше на хороших полях, если в стране случится вновь непогода. В связи с этим президент Беларуси поручил принимать оперативные решения, учитывая приведенные обстоятельства.