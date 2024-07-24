Виталий Хоценко открыл выставку-ярмарку «АгроОмск-2024»

«Нам нужно будет производить новые машины, новое оборудование, выращивать больше сельхозпродукции, развивать перерабатывающую, пищевую промышленность. Наш регион сегодня полностью обеспечивает себя практически всеми основными видами продовольствия. Но у нас есть направления, которые нужно еще больше развивать, например, производство овощей. Поэтому мы инициируем программы по созданию современных тепличных комплексов, выращиванию овощей в закрытом грунте. Так что перед нашим регионом открываются хорошие перспективы. Уверен, вместе мы все задачи выполним. Спасибо всем труженикам поля, труженикам села. И хочу пожелать нашим аграриям собрать тот урожай, на который они нацеливаются», — сказал Виталий Хоценко.