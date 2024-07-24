Виталий Хоценко открыл выставку-ярмарку «АгроОмск-2024»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в открытии XX агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск». В этом году в ней принимают участие свыше 250 компаний. На ярмарке представлено более 100 единиц техники и оборудования, племенное поголовье крупного рогатого скота, павильоны пищевой и перерабатывающей промышленности.
«Нам есть чем гордиться и на что опираться. Посмотрели на выставке новые виды техники, которые производят в том числе наши омские предприятия, продегустировали вместе с омичами новую продукцию пищевой промышленности. Уверен, благодаря инициативам нашего президента, развитие отрасли продолжится в ещё большем масштабе», — поделился впечатлениями после обхода выставки Виталий Хоценко.
Главной темой выставки стал технологический суверенитет. Для аграриев организована деловая программма, в которую входят как семинары и круглые столы, так и демонстрации сельскохозяйственной техники на опытных полях.
Губернатор отметил, что «АгроОмск» полюбился омичам и гостям города, а в этом году выставка проводится в преддверии появления нового важного проекта: по инициативе президента идёт подготовка национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Нам нужно будет производить новые машины, новое оборудование, выращивать больше сельхозпродукции, развивать перерабатывающую, пищевую промышленность. Наш регион сегодня полностью обеспечивает себя практически всеми основными видами продовольствия. Но у нас есть направления, которые нужно еще больше развивать, например, производство овощей. Поэтому мы инициируем программы по созданию современных тепличных комплексов, выращиванию овощей в закрытом грунте. Так что перед нашим регионом открываются хорошие перспективы. Уверен, вместе мы все задачи выполним. Спасибо всем труженикам поля, труженикам села. И хочу пожелать нашим аграриям собрать тот урожай, на который они нацеливаются», — сказал Виталий Хоценко.
На открытии выставки состоялось награждение лучших представителей агропромышленного комплекса Омской области. Губернатор вручил высокие федеральные и региональные награды, почетные звания руководителям предприятий и муниципальных образований.
Кроме того, по итогам состязаний регионального конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства имени Героя СССР Василия Лёвушкина чемпионом стала команда Усть-Заостровского сельскохозяйственного техникума из Омского района. Губернатор Виталий Хоценко вручил техникуму главный приз — ключи от трактора.