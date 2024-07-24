Михаил Мишустин оценил условия, созданные для талантливых детей в СУНЦ НГУ

— Здания СУНЦ НГУ построены за счёт средств благотворителя, и буквально через дорогу видна активная стройка второй очереди — это средства федерального бюджета: исследовательский центр, научный центр, досуговый центр. Также обсудили третью очередь университета. Если на первой и второй мы, в основном, сконцентрировались на учебно-исследовательской инфраструктуре, то потребность на третьей очереди — это новые места в общежитии. Презентовали наши планы и попросили о поддержке со стороны Правительства страны.



Напомним, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса НГУ в марте 2021 года. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов вуза.



Первая очередь строительства включает в себя создание учебного корпуса СУНЦ НГУ, досугового центра и комплекса общежитий на 690 мест.



По всем объектам первой очереди строительства получен акт ввода в эксплуатацию. 1 сентября текущего года учащиеся СУНЦ НГУ приступят к занятиям уже в новых зданиях.



Учебный корпус СУНЦ НГУ позволит создать условия для 625 одаренных школьников. Планировка учебного корпуса позволит разместить лаборатории, учебные классы и оборудованные сверхмощной вентиляцией практикумы по биологии, физике и химии. Всего в учебном корпусе будет 9 лабораторий, некоторые оснащены подвесными системами с подачей воды, газа, сжатого воздуха и электричества.



Досуговый центр — масштабный комплекс локаций, которые обеспечивают самые широкие возможности творческого самовыражения учеников. Он включает современный модульный актовый зал, библиотечный комплекс с зонами для индивидуальной и групповой работы, кафетерий, расширенный физкультурный блок, класс искусств и планетарий, а также музей достижений легендарной школы с 60-летней историей.



Вторая очередь строительства кампуса мирового уровня НГУ общей стоимостью 8,2 млрд рублей реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты» и включает строительство корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой с переходом, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ (общая площадь объектов превышает 40 тыс.кв.м.).



По состоянию на 27 июня 2024 года строительная готовность объектов, возводимых в рамках реализации второй очереди строительства, составляла: корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой с переходом составляла 53%, научно-исследовательского центра — 12,8%, учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ — 16,1%. Завершение строительства корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой планируется в IV квартале 2024 года, других двух объектов — в I квартале 2026 года.