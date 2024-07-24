В Башкирии чиновников осудили за некачественно построенную дорогу

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в сентябре 2021 чиновники без конкурса поручили ремонт дороги на улице Горького в Сибае коммерческой организации, речь шла о работах на сумму более девяти миллионов рублей. В вину занимавшему тогда пост мэра Сибая вменили то, что он не обеспечил строительный контроль за ремонтом, который провели без соблюдения требований госстандартов. В итоге на дороге возникли такие дефекты и недостатки, которые можно устранить только после снятия и повторной укладки дорожного полотна.
В прокуратуре подчеркнули: подсудимые способствовали «формальному проведению торгов», а также выделению бюджетных средств.
Суд установил, что чиновники также без конкурса организовали ремонт и асфальтирование участка дороги Сибай-Туяляс на сумму 9,3 млн рублей.
Своей вины подсудимые не признали. Однако Сибайский городской суд приговорил каждого из них к штрафу в размере заработной платы осужденного за восемь месяцев.