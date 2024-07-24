Дмитрий Демешин навестил долгожительницу из Хабаровского края

«Мария Сергеевна — уникальная личность. Я познакомился с ней во время поездки в Бикин. Она восстановила железную дорогу во время Великой Отечественной войны и всю жизнь работала на станции. Этому заслуженному ветерану Хабаровского края исполнилось 100 лет, но она по-прежнему светится своей мудростью и добротой», — написал Демешин в своем Telegram-канале. У Марии Сергеевны пятеро детей, много внуков и правнуков, и она утверждает, что любит каждого из них и гордится ими.