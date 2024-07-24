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Дмитрий Демешин навестил долгожительницу из Хабаровского края

Среди суеты своих дел и разработки планов врио губернатора региона Дмитрий Демешин нашел время для встречи с удивительным человеком.

Глава региона навестил Марию Глазневу, которая встретила его у себя дома. За чаем они приятно пообщались.

«Мария Сергеевна — уникальная личность. Я познакомился с ней во время поездки в Бикин. Она восстановила железную дорогу во время Великой Отечественной войны и всю жизнь работала на станции. Этому заслуженному ветерану Хабаровского края исполнилось 100 лет, но она по-прежнему светится своей мудростью и добротой», — написал Демешин в своем Telegram-канале. У Марии Сергеевны пятеро детей, много внуков и правнуков, и она утверждает, что любит каждого из них и гордится ими.

Дмитрий Демешин пригласил Марию Сергеевну на парад войск, посвященный победе над Японией и завершению Второй мировой войны. Идея провести парад в краевом центре обсуждалась зимой, и теперь определен срок — сентябрь следующего года.