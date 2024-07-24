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Ситуация с Wildberries и слова Кулебы о готовности к переговорам. Темы брифинга Пескова

Ситуация вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ, заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам и взрыв автомобиля на севере Москвы стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в Кремле проведет совещание по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

О ситуации вокруг Wildberries

Кремль не может вмешиваться в ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ: «Мы никоим образом мы не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения».

О заявлении Кулебы о готовности к переговорам

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорному процессу с Россией идет в унисон с позицией Кремля, но нужно дождаться «дальнейших каких-то разъяснений».

«Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу».

О взрыве автомобиля на севере Москвы

Кремль не будет комментировать тему взрыва машины на севере Москвы пока идет следствие: «Давайте дадим время следственной группе поработать».

Песков Дмитрий