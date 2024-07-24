Ситуация с Wildberries и слова Кулебы о готовности к переговорам. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в Кремле проведет совещание по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.
О ситуации вокруг Wildberries
Кремль не может вмешиваться в ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ: «Мы никоим образом мы не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения».
О заявлении Кулебы о готовности к переговорам
Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорному процессу с Россией идет в унисон с позицией Кремля, но нужно дождаться «дальнейших каких-то разъяснений».
«Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу».
О взрыве автомобиля на севере Москвы
Кремль не будет комментировать тему взрыва машины на севере Москвы пока идет следствие: «Давайте дадим время следственной группе поработать».