Песков прокомментировал заявление Кулебы о переговорах с Россией

24 июля в Гуанчжоу прошли переговоры между главами внешнеполитических ведомств Украины и Китая. Глава МИД КНР Ван И подчеркнул риск эскалации конфликта на Украине и его распространения за пределы страны, тогда как Кулеба выразил готовность Украины к переговорам с Россией. Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, согласно которому переговоры могут состояться на соответствующем этапе, однако сейчас, «Россия не демонстрирует готовности к диалогу».