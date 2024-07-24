Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу, но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся, видимо, дальнейших каких-то разъяснений.
Песков подчеркнул важность деталей текущего состояния переговорного процесса, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к диалогу. Представитель Кремля отметили, что этот посыл Киева соответствует российской позиции.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что Украина не предприняла реальных шагов для урегулирования конфликта.
Ничего не было предпринято никем — ни Зеленским, ни его какими-то там администрациями или другими ветвями власти, ни западными кураторами с целью отмены закона, запрещающего Украине ведение переговоров с Россией.
Владимир Зеленский в 2022 году подписал указ, запрещающий Украине вести переговоры с Россией, пока Владимир Путин является ее президентом. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. В МИД РФ обращали внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также инициативы Киева, «свидетельствующие о полной оторванности от современных реалий».
23 июля Владимир Зеленский подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. Он также выразил готовность к переговорам с Россией при условии обсуждения мирного плана на предстоящем Втором саммите мира, запланированном на ноябрь. Представитель МИД России Мария Захарова связала заявления Киева с избирательными циклами в США.
24 июля в Гуанчжоу прошли переговоры между главами внешнеполитических ведомств Украины и Китая. Глава МИД КНР Ван И подчеркнул риск эскалации конфликта на Украине и его распространения за пределы страны, тогда как Кулеба выразил готовность Украины к переговорам с Россией. Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, согласно которому переговоры могут состояться на соответствующем этапе, однако сейчас, «Россия не демонстрирует готовности к диалогу».
Нина Лютикова