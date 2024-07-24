Мэрия Челябинска уплотняет работы по благоустройству города

Как сообщал «Московский комсомолец», сейчас на проспекте Ленина идет ремонт дорожного покрытия — от Лесопарковой до Цвиллинга. Срок завершения — до 20 августа. Напомним, работы идут по программе «Дорожный рывок», а Челябинск стал ее центром: в прошлом году в мегаполисе привели в порядок 36 объектов улично-дорожной сети, запустили масштабные ремонты трамвайных путей, в этом году отремонтируют около 50 дорог и улиц. Это около 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Как и прежде, вместе с дорогами в порядок приводят тротуары, а новые объекты возводят сразу же с необходимой инфраструктурой — остановками, велодорожками, троту­арами. Гарантия на все работы составляет четыре года.