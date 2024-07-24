Мэрия Челябинска уплотняет работы по благоустройству города

Лето — жаркая пора для коммунальных служб, подрядчиков и чиновников. Короткий тёплый период используют, чтобы успеть по-максимуму привести в порядок южноуральский мегаполис. Работы ведутся во всех семи районах Челябинска.
Городские службы перешли на экстренный режим работы
Синоптики прогнозируют длительные осадки на Южном Урале, в связи с этим в коммунальные службы Челябинска перешли на усиленный режим работы.
«Всем подрядчикам и подведомственным учреждениям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, коммунальным службам поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры для устранения внештатных ситуаций на территориях возможного подтопления», — пояснили в администрации.
В Ленинском районе работает стационарная станция по откачке воды, на территории города подтопления устраняют при помощи вакуумных машин и мотопомп, бригады рабочих осуществляют очистку дождепремных решеток, тротуаров и прилотковых зон. Кроме того, при необходимости на проблемные участки может быть направлена передвижная насосная станция МБУ «ЭВИС». Напоминаем номера телефонов: комитет дорожного хозяйства — 8−951−771−73−25, служба «Эксплуатация внешних инженерных сетей» — 727−46−26.
Детская площадка в экостиле
В Челябинске завершен очередной этап благоустройства монастырской заимки Плодушка. Этим летом здесь завершены работы по созданию детского парка.
В нем появилось игровое оборудование в экостиле, скамьи, урны, опоры освещения. Для безопасности юных посетителей на площадках уложено травмобезопасное покрытие.
В следующем году благоустройство монастырской заимки продолжится, ведь за него проголосовали более 22 тысяч челябинцев по программе «Формирование комфортной городской среды». Напомним, участие в этой программе позволяет заблаговременно выбрать участки для преображения, а также подрядчика. За последние пять лет на Южном Урале привели в порядок 835 общественных пространств и 934 дворовые территории. В Ленинском районе в 2024 году рекордное количество средств направлено на модернизацию спортивных объектов — около 400 миллионов рублей. Это спортивные комплексы «Лидер» и «Торпедо», строительство крытого манежа на стадионе «Сигнал», а также стадиона на месте старой площадки возле завода металлоконструкций.
В Челябинске обновят ливневки
Почти 10 миллионов рублей направят власти города на обновление водоотводных систем, в числе которых дождеприемные и смотровые колодцы, а также ливневки. Подрядчика ищет комитет дорожного хозяйства Челябинска с помощью портала «Госзакупки».
Работы будут организованы на площади Революции, а также на участке от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга. Прежде чем обновить колодцы, дождеприемные решетки и люки, подрядчик должен будет снять кирпичную кладку, бетон, тротуарную плитку, а после — восстановить покрытие.
Известно, что прием заявок будет закрыт 25 июля, а выполнить работы подрядчик должен будет до середины августа этого года.
Как сообщал «Московский комсомолец», сейчас на проспекте Ленина идет ремонт дорожного покрытия — от Лесопарковой до Цвиллинга. Срок завершения — до 20 августа. Напомним, работы идут по программе «Дорожный рывок», а Челябинск стал ее центром: в прошлом году в мегаполисе привели в порядок 36 объектов улично-дорожной сети, запустили масштабные ремонты трамвайных путей, в этом году отремонтируют около 50 дорог и улиц. Это около 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Как и прежде, вместе с дорогами в порядок приводят тротуары, а новые объекты возводят сразу же с необходимой инфраструктурой — остановками, велодорожками, тротуарами. Гарантия на все работы составляет четыре года.
Стартует пятый этап опрессовок
С 30 июля в 963 домах мегаполиса не будет горячей воды: начнутся централизованные гидравлические испытания теплосетей для выявления возможных дефектов и их последующего устранения.
Под отключение также попадут 55 детских садов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города. Планируется, что работы будут завершены 13 августа.
Напомним, по результатам гидравлических испытаний выявляются повреждения на сетях, которые необходимо устранить для восстановления горячего водоснабжения после опрессовки. Управляющие компании также принимают активное участие в подготовке к зиме.
«За время летних опрессовок представители УК должны промыть оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов, провести осмотр общедомового имущества собственников и тепловых коммуникаций. Это позволяет обнаружить и устранить скрытые дефекты на внутридомовых системах», — пояснили в мэрии.
Именно поэтому власти попросили челябинцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь от своевременных и качественных работ зависит бесперебойность подачи тепла и горячей воды в осенне-зимний период.
Напомним, сейчас в Челябинске завершается четвертый этап опрессовок. За последние три дня МУП «ЧКТС» проведены работы на десяти объектах тепловых сетей. Горячая вода уже вернулась в 26 многоквартирных домов, одно административное здание и детский сад.
О работах на теплосетях горожане могут узнать в компании АО «УСТЭК — Челябинск» по номеру телефона
В доме мещанина Беляевского отремонтируют фасад
«Культурный слой» — это сообщество челябинских энтузиастов, которые дарят историческим объектам города новую жизнь, иными словами, занимаются их восстановлением и сохранением.
Администрация Челябинска безвозмездно предоставила общественникам помещение — бывший дом мещанина Антона Беляевского по ул. Труда, 89. Он занимался продажей изделий из железа в лавке на Торговой площади (теперь сквер у театра оперы и балета).
«Здание находилось в полуразрушенном состоянии, сейчас силами активистов здесь проведены все коммуникации, отремонтирован первый этаж», — сказала глава Челябинска Наталья Котова, проанонсировав ремонт фасада в следующем году.
Представители «Культурного слоя» рассказали, что мечтают об открытии в этом здании Штаба развития архитектурного наследия Челябинска. А пока здесь проходят мастер-классы, лекции, выставки.
«Со стороны администрации города поможем “Культурному слою” расти и развиваться. Поддержим идею наполнить жизнью внутренний двор особняка», — подчеркнула Наталья Котова.