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Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге перестало выдавать визы

Выдача виз приостановлена с 23 июля по 20 августа.

Источник: Комсомольская правда

Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге временно перестало выдавать визы. Подача заявлений на визы типа С невозможна с 23 июля по 20 августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

— Клиенты, заранее зарегистрировавшиеся на подачу заявлений, могут подать заявления на получение визы типа C в Венгрию в визовом центре VFS Global в соответствии с назначенным временем собеседования в генеральном консульстве Венгрии, — говорится в сообщении.

На данный момент генконсульство продолжает работать в штатном режиме. Уральцы могут подавать заявления на визы типа С и D в Австрию, Данию и Словению. За обслуживание в визовом центре взимается дополнительный сервисный сбор.

Ранее в Екатеринбурге перестало работать генконсульство Германии. Оно прекратило работу 1 декабря 2023 года.