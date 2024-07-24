Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге перестало выдавать визы

Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге временно перестало выдавать визы. Подача заявлений на визы типа С невозможна с 23 июля по 20 августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
— Клиенты, заранее зарегистрировавшиеся на подачу заявлений, могут подать заявления на получение визы типа C в Венгрию в визовом центре VFS Global в соответствии с назначенным временем собеседования в генеральном консульстве Венгрии, — говорится в сообщении.
На данный момент генконсульство продолжает работать в штатном режиме. Уральцы могут подавать заявления на визы типа С и D в Австрию, Данию и Словению. За обслуживание в визовом центре взимается дополнительный сервисный сбор.
Ранее в Екатеринбурге перестало работать генконсульство Германии. Оно прекратило работу 1 декабря 2023 года.