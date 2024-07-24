Шольц будет снова баллотироваться на пост канцлера ФРГ

По его словам, социал-демократы намерены победить на федеральных выборах в следующем году. «И я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером», — сказал Шольц на летней пресс-конференции в Берлине (цитата по ТАСС).
Он рассчитывает, что ко времени выборов настроения в обществе «изменятся в пользу СДПГ». Канцлер сказал, что хочет убедить избирателей «посредством действий и ясности», передает его слова Bild.
Олаф Шольц занимает пост федерального канцлера Германии с 8 декабря 2021 года. До этого на протяжении трех лет он был вице-канцлером и министром финансов ФРГ.
В этом году по итогам выборов в Европарламент в Германии СДПГ показала свой худший результат. Она заняла третье место после правоцентристов из блока ХДС/ХСС и крайне правых из «Альтернативы для Германии».