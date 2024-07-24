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В Челябинской области обнулят ставку единого сельхозналога

В 2024 году в Челябинской области на шесть лет обнулят ставку единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Такое важное решение озвучил глава региона Алексей Текслер ХII сельскохозяйственной выставке «День поля», которая открылась в Нагайбакском районе. Что интересного было на мероприятии, смотрите в сюжете от корреспондентов «Пчелы».

Источник: Pchela.News

Выставка «День поля» прошла в минувший вторник, 23 июля. Площадкой для её проведения в этом году стала южная часть Челябинской области, поскольку здесь сконцентрировано множество фермерских хозяйств и посевных площадей.

— Челябинская область сохраняет лидерство по многим направлениям в агропромышленном комплексе, — отметил Алексей Текслер. — Мы поддерживаем продовольственную безопасность нашей страны и обеспечиваем себя всеми локальными продуктами.

На выставке «День поля» представили образцы самоходной и прицепной сельскохозяйственной техники, которая помогает фермерам региона улучшать показатели. Среди таких машин — посевной комплекс. Его ширина захвата составляет 12 метров. Техника позволяет дисковать и заделывать семена на определённую глубину.

— Преимущество данной техники в том, что каждый рабочий орган имеет индивидуальное копирование, что обеспечивает более равномерные всходы и качество посева.

пояснил инженер-конструктор Челябинского компрессорного завода Даниил Барудкин.

Гостям также продемонстрировали машины в деле. Например, аграрии запустили дрон, предназначенный для опрыскивания зерновых культур. Техника сама выявляет очаги, а затем направляет средства защиты растений или удобрения на водной основе. Это крайне актуальное направление, которое в регионе намерены поддерживать.

Работала отдельная площадка, на которой фермерские хозяйства показали племенных животных. В их числе — бычок симментальского брединского мясного типа.

— Эту породу вывело наше хозяйство в 1991 году, когда перестали заниматься овцеводством, и руководство решило вместе с Институтом мясного скотоводства города Оренбурга заниматься вот этой породой, — рассказала главный зоотехник ООО «Совхоз Брединский» Шулпан Малова. — Отобрали тёлочек симменталок и осеменили мясным семенем — получилась вот такая красота.

В рамках события также обсудили важные вопросы и обменялись опытом с фермерами из других территорий.

— «День поля» — это одно из важных и ключевых мероприятий в агропромышленном комплексе, так как в рамках деловой части мы смогли сесть и обсудить важные вопросы, один из которых — применение удобрений и средств защиты растений, — рассказал корреспонденту «Пчелы» первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов. — Для этого мы пригласили коллег из соседних регионов.

Южный Урал входит в тройку субъектов России по производству муки, круп, макаронных изделий, куриных яиц. Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов подчеркнул, что аграриям Челябинской области и всей страны необходимо к 2030 году увеличить в полтора раза объёмы аграрного экспорта.

— Челябинская область — это ведущий аграрный регион страны, есть хорошие результаты и достижения. Наша задача — принять дополнительные решения, которые необходимы для дальнейшего развития и устойчивого функционирования.

сообщил Роман Некрасов.

Открытие селекционно-семеноводческого центра

Ещё одна важная задача для аграриев — развитие семеноводства. Колоссальным подспорьем в этом станет селекционно-семеноводческий центр «Ситно» мощностью 10 тысяч тонн семян зерновых культур, который открылся накануне. Строить его начали в 2022 году, а завершили в 2023-м. Объект предполагает линию предварительной очистки и промежуточного хранения семенного материала, семенную линию, линию протравливания.

Губернатор Алексей Текслер и представители холдинга нажали кнопку, дав старт работе важного объекта.

Оценка ремонта в Фершампенуазской школе

В этот день глава региона также нанёс визит Фершампенуазской школе Нагайбакского района. Там недавно сделали кабинет химии с современным оборудованием, футбольное поле, отремонтировали спор.

ФАП в посёлке Арасламбаевский

Последней локацией в рабочей поездке Алексея Текслера стал фельдшерско-акушерский пункт, который возвели в посёлке Арасламбаевский. Его построили в феврале 2024 года, а в апреле в нём приступил к оказанию медицинской помощи.

экономика
сельское хозяйство