В Челябинской области обнулят ставку единого сельхозналога

— «День поля» — это одно из важных и ключевых мероприятий в агропромышленном комплексе, так как в рамках деловой части мы смогли сесть и обсудить важные вопросы, один из которых — применение удобрений и средств защиты растений, — рассказал корреспонденту «Пчелы» первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов. — Для этого мы пригласили коллег из соседних регионов.