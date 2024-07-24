Трамп вызвал Камалу Харрис на дебаты

Трамп уже говорил, что, хотя соглашался на дебаты с Байденом, готов дебатировать и с Харрис, и даже не один раз, если она будет утверждена в качестве кандидата от демократов. «Она ничем не будет отличаться, потому что у них одинаковая политика», — считает республиканец.