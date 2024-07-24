В Алматы сменился глава управления образования

Трудовую деятельность начал в 1997 году. Работал в аппарате акима Алмалинского района, а также в аппарате акима города, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района, акима Наурызбайского района. В разные годы работал заместителем руководителя управления социального благосостояния, акимом Ауэзовского района города Алматы.