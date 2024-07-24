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В Алматы сменился глава управления образования

Руководителем управления образования города Алматы назначен Сайран Сайфеденов, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Источник: Пресс-служба акима города Алматы

Распоряжением акима города Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления образования назначен Сайран Сайфеденов.

Сайран Сайфеденов родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный педагогический университет им. Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей и сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1997 году. Работал в аппарате акима Алмалинского района, а также в аппарате акима города, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района, акима Наурызбайского района. В разные годы работал заместителем руководителя управления социального благосостояния, акимом Ауэзовского района города Алматы.

С мая 2023 года до нынешнего назначения работал руководителем управления государственных активов города Алматы.

образование