Шор: Санду и ее партия втягивают Молдову в войну на стороне НАТО

«В Госдепе заявили, что поддержат стремление Молдовы вступить в НАТО. И тут же политкорректно оговорились: если так решит молдавский народ. Погодите, никакого стремления еще нет, никаких заявок, обсуждений, референдумов нет. Но уже есть поддержка?! Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать», — говорится в сообщении Илана Шора в Telegram-канале.
Политик обратил внимание, что власти Молдовы, несмотря на прописанный законодательно статус постоянного нейтралитета, расширяют сотрудничество с Североатлантическим альянсом. По его словам, страну тянут в НАТО, чтобы показать, что «все устремления нынешнего кишиневского режима связаны с войной, войной Запада против России».
Молдова обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Согласно социологическим опросам, большинство населения страны против вступления республики в Североатлантический альянс и за сохранение прописанного в Конституции статуса постоянного нейтралитета. Однако Майя Санду призывает к сближению с НАТО. Милитаризацию в период экономического кризиса в Молдове жестко критикует оппозиция.