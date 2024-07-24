Шор: Санду и ее партия втягивают Молдову в войну на стороне НАТО

«В Госдепе заявили, что поддержат стремление Молдовы вступить в НАТО. И тут же политкорректно оговорились: если так решит молдавский народ. Погодите, никакого стремления еще нет, никаких заявок, обсуждений, референдумов нет. Но уже есть поддержка?! Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать», — говорится в сообщении Илана Шора в Telegram-канале.