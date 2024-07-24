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Лукашенко сказал взяться за Минский район, где «все должно быть вылизано»

Лукашенко потребовал принципиального подхода к землям Минского района.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Алекснадр Лукашенко раскритиковал состояние полей в Минском районе и потребовал чтобы «все было вылизано», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, Лукашенко, с воздуха осмотрев посевы в Минском районе, решил, что необходим принципиальный подход.

— Осмотрел я Минский район. Надо за него браться принципиально, начиная от начальников, — заявил он.

А далее объяснил, что возле промышленных предприятий на Минщине, например, вблизи ТЭЦ поля не перепаханы, как он видел в Могилевской области.

— У него в этих Ждановичах, в этих поселках по два, по три, по пять гектаров — это, вообще, брошенные земли. И это под Минском, — констатировал он.

На замечание Лукашенко возразили, что возле ТЭЦ проходит много сетей и можно сеять только травы, на что он ответил, что все работы могут быть проведены.

— И что, если там много сетей, так что там траву посеять нельзя? Нельзя продисковать и поле привести в порядок? Что ты мне рассказываешь, — указал он.

В целом, Лукашенко заметил, что у него создалось ужасное впечатление. И потребовал наведения идеального порядка.

— Я не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области. Но это не Минского района земли. Здесь все должно быть вылизано. Это плохо, — заключил он.

Лукашенко Александр