Лукашенко сказал взяться за Минский район, где «все должно быть вылизано»

Президент Беларуси Алекснадр Лукашенко раскритиковал состояние полей в Минском районе и потребовал чтобы «все было вылизано», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, Лукашенко, с воздуха осмотрев посевы в Минском районе, решил, что необходим принципиальный подход.
— Осмотрел я Минский район. Надо за него браться принципиально, начиная от начальников, — заявил он.
А далее объяснил, что возле промышленных предприятий на Минщине, например, вблизи ТЭЦ поля не перепаханы, как он видел в Могилевской области.
— У него в этих Ждановичах, в этих поселках по два, по три, по пять гектаров — это, вообще, брошенные земли. И это под Минском, — констатировал он.
На замечание Лукашенко возразили, что возле ТЭЦ проходит много сетей и можно сеять только травы, на что он ответил, что все работы могут быть проведены.
— И что, если там много сетей, так что там траву посеять нельзя? Нельзя продисковать и поле привести в порядок? Что ты мне рассказываешь, — указал он.
В целом, Лукашенко заметил, что у него создалось ужасное впечатление. И потребовал наведения идеального порядка.
— Я не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области. Но это не Минского района земли. Здесь все должно быть вылизано. Это плохо, — заключил он.