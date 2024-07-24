Нурсултан Назарбаев лишился статуса академика в Казахстане, заявили в Миннауки

«Как вы знаете, решением президента в Академии наук сейчас перезагрузка произошла. У нас теперь есть РОО — Республиканское общественное объединение. Это старая Академия наук. Она с начала 2000-х годов по сегодняшнее время существовала, где все эти люди (академики по “старому” списку, до РОО — прим. ред.). Она еще параллельно сосуществует.