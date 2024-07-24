Нурсултан Назарбаев лишился статуса академика в Казахстане, заявили в Миннауки

«Как вы знаете, решением президента в Академии наук сейчас перезагрузка произошла. У нас теперь есть РОО — Республиканское общественное объединение. Это старая Академия наук. Она с начала 2000-х годов по сегодняшнее время существовала, где все эти люди (академики по “старому” списку, до РОО — прим. ред.). Она еще параллельно сосуществует.
Вместе с тем в прошлом году решением президента создана новая Академия наук, но уже с другим статусом. Во-первых, при президенте финансирование — государственное. Туда президентом избран ректор Национального аграрного университета. Первые выборы прошли уже — девять академиков избраны. Список (лиц, ранее имевших статус академика — прим. авт.) обнулился", — сообщил глава Миннауки.
Касательно статуса Нурсултана Назарбаева министр Саясат Нурбек также подтвердил, что экс-президент Казахстана — больше не академик.
В конце прошлого года сообщалось, что имя Назарбаева уберут из названия университета в Казахстане.
Каких еще привилегий лишился Нурсултан Назарбаев
В июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.
В январе 2023 года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы» признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.
Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.
В конце июня прошлого года депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.
Также стало известно, что Служба госохраны больше не отвечает за безопасность Нурсултана Назарбаева.
В мажилисе сообщили, что планируется упразднить совет по управлению фондом «Самрук-Казына», главой которого числится первый президент.
В начале августа прошлого года мы писали, что День первого президента (1 декабря) сохранился в обновленном перечне праздничных дат в Казахстане. Сообщалось также, что ряд ведомственных наград собираются переименовать в Казахстане, убрав из их названий титул Елбасы.
Между тем в конце сентября 2023 года министр юстиции рассказал, лишен ли на сегодняшний день Нурсултан Назарбаев всех привилегий, поскольку ранее их постепенно убирали из законов.