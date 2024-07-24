Литва построит военные полигоны у границы с Калининградской областью

Новые полигоны построят в Литве у границы с калининградской областью, но для стрельб они не будут предназначены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса.
Полигоны оборудуют в Таурагском и Шилальском районах, их планируют использовать для маневрирования.
«Это возможно, и мы это точно сделаем: пропишем в законе очень четко, что эти полигоны предназначены исключительно для маневрирования», — сказал глава минобороны республики.
Ранее сообщалось, что местные жители строительством полигонов недовольны.