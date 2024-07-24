Лукашенко сказал чиновникам не величать его господином

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал чиновникам не называть его «господин президент», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 24 июля, когда Лукашенко инспектировал ход уборочной кампании в Минском районе, к нему обратились «господин президент». Реакция Лукашенко на обращение была однозначной.
— Что тебе рапс дает в этом году? — спросил Лукашенко.
— Господин президент, рапс планируем закончить уборку, — начал отвечать руководитель сельхозпредприятия, но белорусский президент его прервал.
— Ну ты меня господином не величай. А то у меня от этого господина ничего нет, — констатировал он.
Далее Лукашенко проинспектировал рапсовое поле, на котором урожайность составляет более 50 центнеров с гектара.
— Ну ты — молодец! — похвалил Лукашенко.