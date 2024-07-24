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Лукашенко сказал чиновникам не величать его господином

Лукашенко остро отреагировал, когда его назвали господином.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал чиновникам не называть его «господин президент», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 24 июля, когда Лукашенко инспектировал ход уборочной кампании в Минском районе, к нему обратились «господин президент». Реакция Лукашенко на обращение была однозначной.

— Что тебе рапс дает в этом году? — спросил Лукашенко.

— Господин президент, рапс планируем закончить уборку, — начал отвечать руководитель сельхозпредприятия, но белорусский президент его прервал.

— Ну ты меня господином не величай. А то у меня от этого господина ничего нет, — констатировал он.

Далее Лукашенко проинспектировал рапсовое поле, на котором урожайность составляет более 50 центнеров с гектара.

— Ну ты — молодец! — похвалил Лукашенко.

Лукашенко Александр