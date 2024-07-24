Кулеба заявил, что Киев не видит готовности со стороны России к началу диалога

«Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, что идет в унисон с нашими позициями. Но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем. Дождемся каких-то разъяснений», — сказал Песков.