МИД Украины пояснил слова Кулебы о переговорах с Россией

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин рассказала, что Кулеба в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил о готовности Украины к переговорам с Россией. «Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — передала Мао Нин слова министра иностранных дел Украины.