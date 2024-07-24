Правительство Молдовы ликвидирует представительство телекомпании «Мир»

Согласно постановлению, принятому кабмином на заседании в среду, МИД должен уведомить Исполнительный комитет СНГ, Общее собрание акционеров МТРК «Мир» о неприменении для Республики Молдова договора об учреждении МТРК «Мир».
«Министерство юстиции обратится к МТРК “Мир” с предложением инициировать процедуру ликвидации представительства в Республике Молдова в течение 60 дней с даты отправки уведомления».
При этом в случае, если телекомпания не начнет процедуру ликвидации в установленный срок, Минюст самостоятельно проведет все необходимые действия.
Проект о денонсации договора с МТРК «Мир» был принят молдавским парламентом в окончательном чтении в апреле 2023 года, за это проголосовали 56 депутатов от правящей PAS. Автором инициативы ранее выступила президент Республики Молдова Майя Санду.