Правительство Молдовы ликвидирует представительство телекомпании «Мир»

Проект о денонсации договора с МТРК «Мир» был принят молдавским парламентом в окончательном чтении в апреле 2023 года, за это проголосовали 56 депутатов от правящей PAS. Автором инициативы ранее выступила президент Республики Молдова Майя Санду.