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Правительство Молдовы ликвидирует представительство телекомпании «Мир»

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Правительство Молдовы приняло решение о ликвидации представительства Международной телерадиокомпании «Мир» в республике.

Источник: Sputnik.md

Согласно постановлению, принятому кабмином на заседании в среду, МИД должен уведомить Исполнительный комитет СНГ, Общее собрание акционеров МТРК «Мир» о неприменении для Республики Молдова договора об учреждении МТРК «Мир».

«Министерство юстиции обратится к МТРК “Мир” с предложением инициировать процедуру ликвидации представительства в Республике Молдова в течение 60 дней с даты отправки уведомления».

говорится в документе.

При этом в случае, если телекомпания не начнет процедуру ликвидации в установленный срок, Минюст самостоятельно проведет все необходимые действия.

Проект о денонсации договора с МТРК «Мир» был принят молдавским парламентом в окончательном чтении в апреле 2023 года, за это проголосовали 56 депутатов от правящей PAS. Автором инициативы ранее выступила президент Республики Молдова Майя Санду.