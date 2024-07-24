Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ. В целях недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении.