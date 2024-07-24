Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор

«Никакого стремления еще нет, никаких заявок, обсуждений, референдумов нет. Но уже есть поддержка? Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать. Впрочем, в том же Госдепе напомнили, что Молдавия уже много лет сотрудничает с НАТО, например, отправляя своих военных для миссии альянса в Косове», — добавил оппозиционер.