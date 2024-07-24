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Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор

КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Оппозиционный политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду намерена превратить страну в плацдарм НАТО, поэтому республику втягивают в альянс.

Источник: © РИА Новости

«Не успели в ЕС вступить, уже в НАТО тянут. Это для тех, кто еще сомневается, что все устремления нынешнего кишиневского режима связаны с войной. Войной Запада против России. Плацдарм НАТО в Молдове — цель Санду и ее хозяев», — написал Шор.

Он напомнил слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Смита о том, что Госдеп поддержит стремление Молдавии вступить в НАТО.

«Никакого стремления еще нет, никаких заявок, обсуждений, референдумов нет. Но уже есть поддержка? Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать. Впрочем, в том же Госдепе напомнили, что Молдавия уже много лет сотрудничает с НАТО, например, отправляя своих военных для миссии альянса в Косове», — добавил оппозиционер.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой стала Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.