Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор

Он напомнил слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Смита о том, что Госдеп поддержит стремление Молдавии вступить в НАТО.
«Никакого стремления еще нет, никаких заявок, обсуждений, референдумов нет. Но уже есть поддержка? Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать. Впрочем, в том же Госдепе напомнили, что Молдавия уже много лет сотрудничает с НАТО, например, отправляя своих военных для миссии альянса в Косове», — добавил оппозиционер.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой стала Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.