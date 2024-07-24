Скоро уклонисты перестанут бежать в Молдову, потому что их будут возвращать домой: О чем предупредил посол Украины в Кишиневе

«Также есть пара вопросов, на которые я тоже не могу получить ответ. Например, есть условно 100 человек (их может быть 300, или 10), которые, по данным молдавским Пограничной полиции, незаконно перешли государственную границу. Эти 100 человек подали заявление о получении убежища, благодаря которому они попадают под защиту международной конвенции об убежище. Но правительство Молдовы предоставляет убежище лишь 90 людям из этих 100. В связи с этим у меня вопрос — а где остальные 10, которым Молдова не посчитала возможным предоставить убежище? Их задержали? Нет. Они вернулись домой? Нет. Они либо просто остаются на территории Молдовы, либо уезжают дальше. Эта ситуация говорит о том, что есть проблемы, которые нужно решать. Они не заслуживают защиту, но при этом они не хотят возвращаться в Украину, и никто их не заставляет вернуться. И вот подобные нюансы достаточно часто случаются. И когда я разговариваю со своим коллегами, я говорю, что, если мы не можем решить большую проблему, давайте решать более мелкие проблемы по отдельности — что делать с теми людьми, которым правительство Молдовы отказало в получению убежища», — сказал Шевченко.