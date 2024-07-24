«Мы твердо намерены следовать европейской внешней повестке и мы делаем это. В области санкций (против РФ — ред.) у нас отмечен рост в 60−70 процентов до 80 процентов. Есть ряд пакетов, ряд санкций, которые мы пока не применяем. Они были введены еще в 2014 году — это секторальные санкции, мы уже не можем к ним присоединиться», — заявил Попшой в эфире телеканала Rlive.
По его словам, Молдавия не присоединилась к санкциям, которые либо не может применить на практике, либо их применение обернется затратами для республики в виде зеркальных мер.
«Это касается экспорта в РФ, пусть зависимость от российского рынка значительно сократилась, но для некоторых областей — особенно в сельском хозяйстве — это рынок все еще важен, поэтому мы не хотим действовать так, чтобы повредить нашим гражданам. Это касается и сектора электроэнергии, большая часть оборудования осталась со времен СССР, закупать новое оборудование тоже нужно на рынке РФ», — добавил министр.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.