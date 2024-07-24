Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска

«Обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Ярославовича Хомина в связи с утратой доверия», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Подробности формулировки глава Крыма не уточнил.
Хомин с 30 октября 2019 назначен главой администрации города Красноперекопска, до этого работал заместителем. С 2015 по 2016 занимал должность начальника миграционного пункта УФМС России по Республике Крым в Красноперекопском районе.