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Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к депутатам Красноперекопска с предложением о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой доверия.

Источник: РИА "Новости"

«Обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Ярославовича Хомина в связи с утратой доверия», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Подробности формулировки глава Крыма не уточнил.

Хомин с 30 октября 2019 назначен главой администрации города Красноперекопска, до этого работал заместителем. С 2015 по 2016 занимал должность начальника миграционного пункта УФМС России по Республике Крым в Красноперекопском районе.