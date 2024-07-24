Путин открыл участок сухопутного коридора в Крым

24 июля Президент России Владимир Путин открыл финальный участок дороги в Крым, проходящей через новые регионы. Мероприятие проходило по видеосвязи. Об этом сообщает Госкомпания «Автодор».
Участок дороги между Новотроицким и Чаплинкой в Херсонской области длиной 71 километр позволяет создать полноценный сухопутный транспортный коридор с Крымом в обход Джанкоя.
«Трафик автомобильного потока на сегодняшний день увеличился в 3 раза — с 450 до 1 340 транспортных средств в сутки. Данная дорога поможет туристам из других регионов страны быстрее и комфортнее путешествовать не только в Крым и обратно», — сказано на сайте Госкомпании.
До ремонта дорога находилась в ужасном состоянии. Строителям пришлось обустраивать не только дорожное полотно, но и тротуары. Было уложено 17 тысяч квадратных метров тротуара и построено 24 остановки. Новый участок трассы пройдет через 17 населенных пунктов.
Отремонтировать эту часть сухопутного коридора в Крым удалось за рекордные пять месяцев.
В открытии трассы принимал участие также председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, а также председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.