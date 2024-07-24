Путин открыл участок сухопутного коридора в Крым

«Трафик автомобильного потока на сегодняшний день увеличился в 3 раза — с 450 до 1 340 транспортных средств в сутки. Данная дорога поможет туристам из других регионов страны быстрее и комфортнее путешествовать не только в Крым и обратно», — сказано на сайте Госкомпании.