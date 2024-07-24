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Песков назвал переговоры с Киевом предпочтительным вариантом решения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, однозначно утратил свою легитимность, и это может усложнять мирный процесс по украинскому конфликту. Об этом 24 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Источник: AP 2023

«Президент (России Владимир Путин. — Ред.) говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность, и что анализ конституции и законов соответствующих Украины позволяет сделать вывод о том, кто может [стать] преемником на должность руководителя страны», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что легитимность Зеленского, а также его указ, запрещающий любому украинскому лидеру вести переговоры с Россией — это факторы, создающие проблемы для диалога по мирному урегулированию украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля добавил, что мирные переговоры — предпочтительный вариант решения этого кризиса, потому что специальная военная операция по защите Донбасса началась как крайняя мера. Россия никогда не отказывалась от мирного процесса по украинскому урегулированию и сохраняет готовность к диалогу, ей важно обеспечить свои интересы и безопасность.

Песков также рассказал, что в Кремле не знают, что стоит за заявлениями главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Украины вести диалог с Москвой и даже не слышали этих слов от самого министра. В Кремле надеются в ближайшее время получить разъяснение, что имелось в виду.

Любой вооруженный конфликт, как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, всегда заканчивается переговорами, а РФ обязательно достигнет своих целей. Песков отметил, что наличие факторов, которые будут тормозить и усложнять этот процесс, совершенно очевидно.

О том, что Кулеба в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил о готовности Киева вести переговоры с российской стороной, ранее в этот день сообщила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин. Ван И предупредил украинского коллегу об угрозе эскалации конфликта. Китайский министр подчеркнул, что Пекин выступает исключительно за урегулирование кризиса политическим путем с помощью диалога.

Песков позже прокомментировал слова Кулебы, сказав, что сам их посыл идет в унисон с российской позицией, но в данном случае очень важны детали, которые пока неизвестны.

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 20 июля президент страны Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 июля отметила, что у Москвы нет веры киевскому режиму, и Россия не видит со стороны Украины каких-либо реальных действий для урегулирования конфликта.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов России.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Новость дополняется

Песков Дмитрий