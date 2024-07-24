Песков назвал переговоры с Киевом предпочтительным вариантом решения конфликта

Песков также рассказал, что в Кремле не знают, что стоит за заявлениями главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Украины вести диалог с Москвой и даже не слышали этих слов от самого министра. В Кремле надеются в ближайшее время получить разъяснение, что имелось в виду.