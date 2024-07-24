Еврокомиссия пригрозила Словакии последствиями из-за закона об иноагентах

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо еще год назад агитировал за принятие в стране закона об «иностранных агентах». По мнению политика, обозначение «иностранными агентами» НПО, получающих финансирование из-за границы, не следует понимать в контексте шпионажа, а скорее как показатель того, что организация действует в интересах или при поддержке иностранных организаций.