В России сменился командующий дальней авиацией

Является летчиком-снайпером, общий налет — более 2 тыс. часов. Летал на Су-30, Су-34, Ан-26, Ту-134, Ту-160 и др. Прослужив летчиком, прошел через несколько командирских должностей (эскадрильи, полки и т. д. ), занимал должности начальника отдела оперативно-тактической и армейской авиации Главного командования ВВС, замначальника авиации ВВС, начальника авиации ВВС, начальника четвертого Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.