В России сменился командующий дальней авиацией

Командующим дальней авиацией вместо Кобылаша стал генерал-майор Сергей Кувалдин, который прежде был начальником штаба дальней авиации. На вооружении этого подразделения стоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР.
На изменения обратило внимание ТАСС.
Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Получил образование в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков им. Комарова (1987), Военно-воздушной академии им. Гагарина (1994), Военной академии Генштаба (2012).
Является летчиком-снайпером, общий налет — более 2 тыс. часов. Летал на Су-30, Су-34, Ан-26, Ту-134, Ту-160 и др. Прослужив летчиком, прошел через несколько командирских должностей (эскадрильи, полки
Кувалдин в прошлом (2014 год) был начальником 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава.
В этом месяце также сменился командующий Балтийским флотом — вице-адмирала Владимира Воробьева сменил вице-адмирал Сергей Липилин.