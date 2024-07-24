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В России сменился командующий дальней авиацией

Заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) и командующим Военно-воздушными силами стал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, следует из данных на сайте Министерства обороны.

Источник: РИА "Новости"

Командующим дальней авиацией вместо Кобылаша стал генерал-майор Сергей Кувалдин, который прежде был начальником штаба дальней авиации. На вооружении этого подразделения стоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР.

На изменения обратило внимание ТАСС.

Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Получил образование в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков им. Комарова (1987), Военно-воздушной академии им. Гагарина (1994), Военной академии Генштаба (2012).

Является летчиком-снайпером, общий налет — более 2 тыс. часов. Летал на Су-30, Су-34, Ан-26, Ту-134, Ту-160 и др. Прослужив летчиком, прошел через несколько командирских должностей (эскадрильи, полки и т. д.), занимал должности начальника отдела оперативно-тактической и армейской авиации Главного командования ВВС, замначальника авиации ВВС, начальника авиации ВВС, начальника четвертого Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Кувалдин в прошлом (2014 год) был начальником 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава.

В этом месяце также сменился командующий Балтийским флотом — вице-адмирала Владимира Воробьева сменил вице-адмирал Сергей Липилин.