Сенатор Косачев усомнился в готовности Украины к переговорам с Россией

«Непонятно, с чем Киев хочет выйти на диалог с Россией. По сравнению с мартом 2022 года ситуация поменялась. В состав России абсолютно законно вошли четыре новых региона, и Украина должна это учитывать. Переговоры в любом случае лучше войны, если это реальный диалог, а не для отвода глаз. Правда, сложно представить, как Кулеба или тот же Зеленский будут смотреть в глаза российским политикам после того, как допускали прямые оскорбительные выпады против нашей страны и президента», — отметил сенатор.