По его словам, даже победа вице-президента Камалы Харрис не сможет повлиять на ситуацию, поскольку американцы больше не заинтересованы в поддержке Украины. Он также обратил внимание на то, что западные страны не в состоянии обеспечить Киев артиллерийскими снарядами.