Премьер Грузии: победа оппозиции превратит страну во второй фронт России

25 февраля 2022 года, на следующий день после ввода российских войск на Украину, грузинские власти объявили, что не будут вводить санкции против России. Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве из Тбилиси украинского посла Игоря Долгова. Ираклий Кобахидзе сказал, что причиной стал не только отказ от введения санкций, но и нежелание Грузии отправлять военных на Украину.