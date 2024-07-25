Премьер Грузии: победа оппозиции превратит страну во второй фронт России

«Если мы теоретически можем представить себе приход к власти коллективного “национального движения” (не дай Бог, практически этого не произойдет, ибо грузинский народ стоит в первую очередь на страже интересов страны), после выборов, я вам гарантирую, через 2−3 месяца Грузия станет вторым фронтом. Я гарантирую это на основании имеющейся у меня информации и прошлого опыта», — сказал господин Кобахидзе в интервью «Рустави-2».
25 февраля 2022 года, на следующий день после ввода российских войск на Украину, грузинские власти объявили, что не будут вводить санкции против России. Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве из Тбилиси украинского посла Игоря Долгова. Ираклий Кобахидзе сказал, что причиной стал не только отказ от введения санкций, но и нежелание Грузии отправлять военных на Украину.