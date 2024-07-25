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Байден в обращении к нации заявил, что заслуживает нового президентского срока

Источник: Российская газета

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к американцам, в котором заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства, однако решил поступиться собственными амбициями ради демократии.

«Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока», — сказал политик. Его выступление транслировали все ведущие телеканалы.

Хозяин Белого дома добавил, что ради спасения американской демократии он готов пожертвовать собственными амбициями.

«За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент», — отметил американский лидер (цитата по РИА Новости).

Он также считает, что «настало время передать эстафету молодому поколению».