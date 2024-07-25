Байден в обращении к нации заявил, что заслуживает нового президентского срока

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к американцам, в котором заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства, однако решил поступиться собственными амбициями ради демократии.
«Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока», — сказал политик. Его выступление транслировали все ведущие телеканалы.
Хозяин Белого дома добавил, что ради спасения американской демократии он готов пожертвовать собственными амбициями.
«За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент», — отметил американский лидер (цитата по РИА Новости).
Он также считает, что «настало время передать эстафету молодому поколению».