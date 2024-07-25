Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки

Глава государства подчеркнул, что в оставшиеся полгода сосредоточится на своих президентских обязанностях: обеспечении роста экономики, защите прав граждан
Он сказал, что уже сделал свой выбор на предстоящем голосовании — это вице-президент Камала Харрис, которую он призвал поддержать как кандидата в президенты.
Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля. Предпосылками к этому были неудачные дебаты с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, покушение на последнего, а также вопросы по поводу здоровья Байдена. 17 июля стало известно, что он заразился коронавирусом, президенту пришлось самоизолироваться. Он вернулся к работе 23 июля.
Харрис подтвердила, что будет баллотироваться в президенты. По подсчетам CNN и Associated Press (AP), у нее есть достаточная для выдвижения поддержка со стороны делегатов Демократической партии (число тех, кто готов одобрить ее кандидатуру, значительно выше 1976 необходимых голосов).
Трамп заявлял, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена. В первом после снятия последнего с выборов опросе, проведенном Reuters и Ipsos, Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%.