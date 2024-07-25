Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки

Глава государства подчеркнул, что в оставшиеся полгода сосредоточится на своих президентских обязанностях: обеспечении роста экономики, защите прав граждан и т. д. Он отметил, что США также будут продолжать объединять коалицию стран, помогающих Украине, и укреплять НАТО. Также он добавил, что намерен добиться окончания военных действий в секторе Газа и освобождения всех заложников. При этом Байден указал, что он — первый президент США в 21 веке, при котором страна не вовлечена в войну где-либо в мире.