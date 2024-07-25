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Министр внутренних дел с рабочей поездкой посетил ВКО

Министр внутренних дел Ержан Саденов в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область совместно с акимом области Ермеком Кошербаевым встретились с активом, где обсудили ход реализации Концепции общественной безопасности в партнерстве с обществом, передает ИА El.kz со ссылкой на МВД РК.

Источник: МВД РК

В ходе встречи обсуждены проблемные вопросы реконструкции и капитального ремонта зданий и соружений органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы региона, а также регионального командования Национальной гвардии.

По результатам обсуждения принято решение о необходимости строительства следственного изолятора, зданий Левобережнего и Ульбинского отделов полиции города Усть-Каменогорска и других сооружений областного департамента.

Также глава МВД совместно с акимом области провели инспектирование материально-технического состояния отделов полиции двух вновь созданных Указом Главы государства Катон-Карагайского и Маркакольского районов, по которым принято решение о завершении качественных ремонтных работ до конца текущего года.

В свою очередь аким региона поручил местным исполнительным органам в ускоренном темпе решить вопросы по выделению средств на создание условий для эффективной работы полиции.