Министр внутренних дел с рабочей поездкой посетил ВКО

Министр внутренних дел Ержан Саденов в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область совместно с акимом области Ермеком Кошербаевым встретились с активом, где обсудили ход реализации Концепции общественной безопасности в партнерстве с обществом, передает ИА El.kz со ссылкой на МВД РК.