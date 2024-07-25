Министр внутренних дел с рабочей поездкой посетил ВКО

В ходе встречи обсуждены проблемные вопросы реконструкции и капитального ремонта зданий и соружений органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы региона, а также регионального командования Национальной гвардии.
По результатам обсуждения принято решение о необходимости строительства следственного изолятора, зданий Левобережнего и Ульбинского отделов полиции города Усть-Каменогорска и других сооружений областного департамента.
Также глава МВД совместно с акимом области провели инспектирование материально-технического состояния отделов полиции двух вновь созданных Указом Главы государства Катон-Карагайского и Маркакольского районов, по которым принято решение о завершении качественных ремонтных работ до конца текущего года.
В свою очередь аким региона поручил местным исполнительным органам в ускоренном темпе решить вопросы по выделению средств на создание условий для эффективной работы полиции.