Итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Новосибирск

23 июля 2024 года в столицу Сибири с рабочим визитом прибыл премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Сиб.фм собрал итоги визита главы правительства.
Аэропорт Толмачево
Так, начало встречи с главой правительства произошло в обновленном международном аэропорту Новосибирска Толмачёво. Самолет с правительственной делегацией встретили Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Губернатор региона Андрей Травников, спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
После чего Михаил Мишустин ознакомился с информационными стендами, а генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич рассказал премьер-министру о планах по развитию крупнейшей воздушной гавани.
Он также отметил значительную роль Толмачёво как хаба для рейсов с Запада на Восток и обратно. По словам Янкилевича, каждый третий пассажир аэропорта является трансферным.
Встреча с губернатором Новосибирской области
Следующей точкой стала запланированная рабочая встреча премьер-министра с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, где в процессе обсуждения были рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона.
Губернатором области отметил, что сейчас драйвером роста экономики региона является обрабатывающая промышленность.
«Приведу пример: производство малотоннажной химии — более 14%, лекарственных препаратов — почти 18%, производство электротехники — 25%. Особенно радует производство компьютеров, электронно-оптической техники — два года подряд у нас прирост на 40% и более. Эффект импортозамещения, и здорово, что наши предприятия не только успешно отвечают на вызовы, но и пользуются возможностями сегодняшнего момента», — подчеркнул Андрей Травников.
В свою очередь, Михаил Мишустин высоко оценил успехи, достигнутые Новосибирской областью в последние годы. Стоит отметить, что с последним визитом премьер-министр РФ приезжал в регион три года назад, в 2021 году.
По его словам, за это время Новосибирская область значительно поднялась по многим направлениям.
«Радует то, что в экономике области превалирует технологичная продукция. Мы оцениваем по четырем параметрам развития, основным: это внутренний рост ВРП, это количество инвестиций, количество рабочих мест, и, соответственно, рост реальных доходов населения. По всем параметрам есть прогресс, и я хочу пожелать Вам удачи и успеха, чтобы Новосибирская область, Новосибирск прирастали новыми культурными объектами, дорогами, аэропортом», — подытожил Михаил Мишустин.
Посещение научно-технологического парка Академгородка
Второй день рабочей поездки главы правительства Михаила Мишустина в Новосибирске начался с посещения Академгородка, где ему презентовали организацию и результаты деятельность Центра коллективного пользования Академпарка.
Генеральный директор Дмитрий Верховод рассказал премьер-министру РФ про научные достижения, а технический директор Андрей Панченко показал, как устроен научно-технологический парк.
В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что наработки могут очень пригодиться на федеральном уровне, так как в России сейчас активно развивается машиностроение и робототехника.
Посещение СУНЦ НГУ
После ознакомления Академпарка председатель правительства Российской Федерации отправился в Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ), где встретился с молодыми учеными и студентами, которые представили свои разработки.
Ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук провел премьер-министра РФ по лабораториям и ознакомил его с проектами студентов.
Он поделился тем, что сейчас центр охватывает 10 ключевых направлений, включая веб-программирование, виртуальную и дополненную реальность, биоинформатику и генетику. Кроме того, в соседних лабораториях работают специалисты по электронике.
Также Михаил Мишустин, Первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ознакомились с возможностями центра и обсудили продолжение строительства новых объектов НГУ.