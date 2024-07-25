Итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Новосибирск

«Приведу пример: производство малотоннажной химии — более 14%, лекарственных препаратов — почти 18%, производство электротехники — 25%. Особенно радует производство компьютеров, электронно-оптической техники — два года подряд у нас прирост на 40% и более. Эффект импортозамещения, и здорово, что наши предприятия не только успешно отвечают на вызовы, но и пользуются возможностями сегодняшнего момента», — подчеркнул Андрей Травников.