Шесть автомобилей доставили из Иркутска в зону СВО

В зону проведения спецоперации из столицы Иркутской области были доставлены несколько автомобилей. Мотострелковый полк «Иркут» получил КАМАЗ и пять УАЗов, среди которых один «Патриот». Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра техника нужна бойцам для доставки боеприпасов, раненых и продуктов.
— Автомобили полностью готовы к выполнению боевых задач. Мы всегда на связи с бойцами и при отправке грузов исходим из их потребностей, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Машины стали не единственным грузом, который получили подшефные отделения. Парням доставили военное обмундирование, средства связи, гумпомощь, а также два мотоцикла.
Также лекарства и медицинский инвентарь передали медорганизации в Кировске ЛНР, а для детей игрушки, одежду и раскраски.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на безвозмездной основе добровольцы из Тайшетского района шьют необходимый инвентарь для участников спецоперации. Как отмечают волонтеры парням «за ленточкой» необходимы антидроновые одеяла, плащ-палатки и спальные мешки.