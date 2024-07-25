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Шесть автомобилей доставили из Иркутска в зону СВО

Мотострелковый полк получил КАМАЗ и пять УАЗов.

Источник: пресс-служба администрации города Иркутска

В зону проведения спецоперации из столицы Иркутской области были доставлены несколько автомобилей. Мотострелковый полк «Иркут» получил КАМАЗ и пять УАЗов, среди которых один «Патриот». Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра техника нужна бойцам для доставки боеприпасов, раненых и продуктов.

— Автомобили полностью готовы к выполнению боевых задач. Мы всегда на связи с бойцами и при отправке грузов исходим из их потребностей, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Машины стали не единственным грузом, который получили подшефные отделения. Парням доставили военное обмундирование, средства связи, гумпомощь, а также два мотоцикла.

Также лекарства и медицинский инвентарь передали медорганизации в Кировске ЛНР, а для детей игрушки, одежду и раскраски.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на безвозмездной основе добровольцы из Тайшетского района шьют необходимый инвентарь для участников спецоперации. Как отмечают волонтеры парням «за ленточкой» необходимы антидроновые одеяла, плащ-палатки и спальные мешки.