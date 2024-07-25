Байден пообещал до конца срока укреплять НАТО для недопущения победы России

Президент США Джо Байден в ночь на четверг по московскому времени выступил с обращением к нации, чтобы объяснить свой выход из президентской гонки. Он заявил, что прекратил борьбу за переизбрание из-за опасений по поводу будущего страны. Это его первое публичное выступление после внезапного выхода из президентской кампании 2024 года. За камерой во время речи находились несколько членов семьи Байдена и старшие советники, рассказал Reuters.