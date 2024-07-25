Виталий Хоценко утвердил порядок увольнения глав районов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о порядке вынесения предупреждения, объявления выговора главам районов и отрешения от должности.
По информации из указа, определён порядок действий при выявлении в ходе контроля за органами управления неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей главы района.
В частности, при каком-либо нарушении со стороны главы района органы исполнительной власти в течение двух рабочих дней должны запросить у него письменные объяснения по выявленным нарушениям. В течение 10 дней со дня инцидента материалы направляются губернатору, а затем он ещё за 10 дней накладывает резолюцию о предупреждении или выговоре, или же о непривлечении главы к ответственности.
В течение 15 дней с момента принятия решения губернатором ему направляются сведения по устранению причин неисполнения обязанностей главой района. И уже в течение 10 дней после этого губернатор примет решение об отрешении главы от должности.