Демешин договорился с Фрадковым о строительстве новых спортобъектов в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин продолжает вести системную и методичную работу с первыми лицами правительства, государственных и частных компаний по продвижению интересов Хабаровского края. Врио губернатора использует все возможности, чтобы привлечь в регион дополнительные средства или обеспечить создание новых социальных объектов и производств. В частности, центр уличного баскетбола был создан без привлечения государственных средств, в рамках социальных проектов одного из федеральных банков.