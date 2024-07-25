Демешин договорился с Фрадковым о строительстве новых спортобъектов в Хабаровском крае

Сегодня в Хабаровске состоялось торжественное открытие международного центра уличного баскетбола. На мероприятии присутствовали временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Демешин, председатель правления Промсвязьбанка Петр Фрадков, а также исполнительный директор Российской федерации баскетбола Владимир Дячок. Новый спортивный комплекс был создан благодаря совместным усилиям краевого правительства и Промсвязьбанка в рамках инициативы «ПСБ — Детям», выходящей в сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола.
Дмитрий Демешин продолжает вести системную и методичную работу с первыми лицами правительства, государственных и частных компаний по продвижению интересов Хабаровского края. Врио губернатора использует все возможности, чтобы привлечь в регион дополнительные средства или обеспечить создание новых социальных объектов и производств. В частности, центр уличного баскетбола был создан без привлечения государственных средств, в рамках социальных проектов одного из федеральных банков.
— Но одного такого мало! Поэтому договорились с председателем ПСБ Петром Фрадковым и исполнительным директором Российской федерации баскетбола Владимиром Дячком, что в рамках проекта «ПСБ — детям» ещё один центр построим в Комсомольске-на-Амуре.
Наш Президент абсолютно справедливо и правильно обозначает, что чемпионы рождаются именно из таких центров. А наша задача — поддерживать ребят, чтобы они с этой площадки стартовали на большие, на федеральные, на мировые высоты.
— Многолетние партнерские отношения между правительством Хабаровского края и ПСБ охватывают множество направлений, таких как инвестиционные и социальные проекты, государственные контракты по обороне, повышение финансовой грамотности и доступности финансовых услуг. Мы стремимся к расширению нашего сотрудничества и надеемся на реализацию новых инвестиционно-экономических программ, — отметил Дмитрий Демешин.
Стоит отметить, что Дмитрий Демешин договорился с Фрадковым о строительстве аналогичного центра в Комсомольске-на-Амуре. Данный пример показывает, насколько серьёзный лоббистский потенциал у врио губернатора Хабаровского края, который использует любой визит федеральных руководителей с максимальным эффектом для региона.