Сергей Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН

Обсуждаться будет, в первую очередь, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лавров изложит российские оценки происходящего в АТР. Москву беспокоит угроза милитаризации региона в связи с попытками НАТО распространить на него свое влияние, созданием закрытых блоковых структур, подчиненных США, таких как AUKUS, «тройка» США-Япония-Республика Корея, «четверка» Токио-Сеул-Канберра-Веллингтон. Россия рассматривает АСЕАН как одного из ключевых партнеров в контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о выстраивании новой архитектуры евразийской безопасности. Речь идет кооперации стран и объединений для мирного совместного развития с выгодой для всех участников.
В этой модели мироустройства АСЕАН является естественным партнером ШОС и ЕАЭС, о чем тоже явно будет идти речь в ходе выступлений и переговоров Лаврова. Все три организации имеют схожие цели и задачи, работают в общей системе координат. Развитие торгово-экономического сотрудничества и углубление многопланового партнерства с АСЕАН представители стран-членов ЕАЭС не раз называли одним из наиболее перспективных и значимых направлений международной деятельности этого экономического союза. В ШОС аналогичным образом расценивают АСЕАН, однако к экономическим вопросам здесь добавляются и другие, от сотрудничества в области безопасности до культурного взаимодействия.
По словам Лаврова, процесс формирования партнерства в Евразии многие годы характеризуется укреплением связей между ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, идет движение в пользу создания Большого евразийского партнерства. И Москва, как на днях заявил глава МИД, намерена привлекать Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива к этому процессу.
Кстати, нынешние мероприятия АСЕАН имеют для России особое значение, поскольку в этом году исполняется 20 лет с момента присоединения России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Сама Ассоциация была создана в 1967 году. Сначала в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Затем присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Ожидается, что в будущем АСЕАН пополнится еще одним членом, одиннадцатым по счету — Восточным Тимором. Россия в начале 1990-х установила отношения с АСЕАН, затем стала полномасштабным партнером, а с 2004 года, после присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, начала углублять сотрудничество разных сферах.
Москва ожидает, что в ходе предстоящей встречи Россия-АСЕАН состоится предметный диалог по всему спектру вопросов взаимодействия в области политики и безопасности, в торгово-экономической и социально-культурной сферах. А на СМИД Восточноазиатского саммита и на Региональном форуме АСЕАН по безопасности будут рассмотрены и согласованы планы на будущее.