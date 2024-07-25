Губернатор Приангарья побывал на стройплощадке большой школы в Тайшете

Учебное заведение с бассейном возводят на средства инфраструктурного кредита в новом микрорайоне Тайшета.
— Строительство нового микрорайона в Тайшете — один из масштабных проектов в регионе по запуску новых производств, — сказал Игорь Кобзев. — Для работников и их семей будет построено новое качественное жилье, к сдаче планируется свыше 78 тысяч квадратных метров жилья. Мы понимаем, что сюда приедут семьи с детьми, и, конечно, важно создать для них комфортные условия. Помимо новой школы здесь запланировано строительство детского сада, спортивной инфраструктуры, общественных пространств, медицинских учреждений.
Строительство новой школы обойдется в 3,5 миллиарда рублей. Из них кредитные средства — 2,3 миллиарда. Остальная часть — деньги из областной казны.
Стройка началась около года назад. Сейчас идут работы по армированию каркасов и стен блоков, из которых будет состоять школа, устройство опалубки стен и колонн. Планируется, что до конца года контур всех учебных корпусов закроют и начнутся отделочные и фасадные работы.
— Работы идут по графику, — рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин. — Задействовано около 100 рабочих и 6 единиц техники. По поручению губернатора Игоря Кобзева мы проработаем вопрос об увеличении рабочей силы на объекте до 200 человек. Поставлена задача — сдать школу к октябрю 2025 года.
В ходе визита в Тайшетский район губернатор Приангарья проверил ход капитального ремонта в школах № 24 и № 17 поселка Юрты. В зданиях образовательных учреждений заменят инженерные сети, выполнят ремонт кровли и фасада, проведут внутренние работы. Властям района дано поручение усилить контроль за проведением модернизации объектов. Обе школы должны быть отремонтированы в этом году.