Губернатор Приангарья побывал на стройплощадке большой школы в Тайшете

— Строительство нового микрорайона в Тайшете — один из масштабных проектов в регионе по запуску новых производств, — сказал Игорь Кобзев. — Для работников и их семей будет построено новое качественное жилье, к сдаче планируется свыше 78 тысяч квадратных метров жилья. Мы понимаем, что сюда приедут семьи с детьми, и, конечно, важно создать для них комфортные условия. Помимо новой школы здесь запланировано строительство детского сада, спортивной инфраструктуры, общественных пространств, медицинских учреждений.