Экс-депутат Госдумы из Челябинска Белоусов пытается вернуть мандат

Защита экс-депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова пытается оспорить постановление, согласно которому их клиента лишили мандата. Информация о поступлении иска появилась в картотеке Верховного суда РФ.
Как рассказал РБК представитель экс-парламентария Игорь Трунов, лишили полномочий Белоусова за прогулы в ноябре 2023 года. Однако к этому моменту он уже числился пропавшим без вести. То есть, по мнению адвокатов, решение было незаконным. Отмечается, что, если его удастся оспорить, может быть пересмотрено и дело об изъятии «Макфы», гендиректором которой являлся Белоусов.
Напомним, в августе 2022 года суд приговорил Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Было установлено, что он вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получил от представителей дорожно-строительного холдинга взятку на сумму более 3,2 млрд рублей за общее покровительство при распределении госзаказов. На оглашение приговора в суд Белоусов не пришёл и был объявлен в розыск, а в ноябре 2023 года его из-за неявки на заседания лишили мандата депутата Госдумы. Позже Верховный суд отменил приговор Белоусову и направил дело на новое рассмотрение.