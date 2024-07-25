Экс-депутат Госдумы из Челябинска Белоусов пытается вернуть мандат

Напомним, в августе 2022 года суд приговорил Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Было установлено, что он вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получил от представителей дорожно-строительного холдинга взятку на сумму более 3,2 млрд рублей за общее покровительство при распределении госзаказов. На оглашение приговора в суд Белоусов не пришёл и был объявлен в розыск, а в ноябре 2023 года его из-за неявки на заседания лишили мандата депутата Госдумы. Позже Верховный суд отменил приговор Белоусову и направил дело на новое рассмотрение.